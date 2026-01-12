В Самаре прекращено дело священника, которого подозревали в изнасиловании прихожанки

Прекращено уголовное дело самарского священника Храма в честь Успения пресвятой Богородицы Владислава Лазаря. Ранее он обвинялся в изнасиловании (ст. 131 УК РФ) и насильственных действиях сексуального характера (ст. 132 УК РФ). Об этом сообщил источник «Ъ-Волга» в силовых структурах.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Владислав Лазарь обвинялся в изнасиловании (ст. 131 УК РФ) и насильственных действиях сексуального характера (ст. 132 УК РФ) в отношении 16-летней прихожанки. Уголовное дело расследовало СУ СКР по Самарской области.

Следствие заподозрило священника в том, что он вступил в связь с прихожанкой в номере гостиницы. Он был арестован в конце января 2025 года. В итоге дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления.

Владислав Лазарь женат. У него четверо детей.

Георгий Портнов