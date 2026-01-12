ANT1: на Кипре покончил с собой сотрудник российского посольства

Посольство России на Кипре сообщило о смерти своего сотрудника. По данным диппредставительства, А. В. Панов умер 8 января. Каких-либо подробностей дипмиссия не привела. Местные СМИ пишут, что мужчина покончил с собой.

Телеканал ANT1 передает, что тело высокопоставленного сотрудника посольства нашли в его кабинете в полдень 8 января. Канал утверждает, что кипрские власти были проинформированы о ЧП только через несколько часов и что прибывшим на место полицейским отказали во входе. Сообщается, что сотрудникам полиции передали тело во дворе комплекса зданий посольства и назвали суицид причиной смерти. Также сообщается, что погибший оставил письмо, и посольство пообещало отправить его в Москву, но раскрывать содержание отказалось.

По данным Cyprus Mail, по итогам осмотра тела 9 января было установлено, что причиной смерти стали «неестественные обстоятельства». Сегодня должна пройти судмедэкспертиза.

В посольстве РФ подчеркнули, что «во взаимодействии с кипрскими компетентными органами» хотят скорее вернуть тело дипломата на родину.