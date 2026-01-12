В Башкирии могут возникнуть проблемы с поставками питания в школы

Бизнес в Башкирии может отказаться участвовать в конкурсах на организацию школьного и дошкольного питания, сообщает «РБК Уфа» со ссылкой председателя Общественной палаты республики, главу Ассоциации предприятий социального питания Энже Ахмадуллину. В своем выступлении на оперативном совещании в правительстве она заострила внимание на том, что из-за низких расценок компании и предприниматели не могут покрыть собственные расходы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Госпожа Ахмадуллина отметила, что базовые расценки на школьные завтраки, обеды, рационы питания ежегодно индексируются на уровне от 2 до 3%, а инфляция цен на продукты питания превышает этот показатель. Она подчеркнула, что это создает «значительные экономические барьеры для хозяйствующих субъектов, занимающихся организацией питания в образовательных учреждениях». В результате есть «риск отсутствия участников на конкурсах и аукционах ввиду экономической нецелесообразности оказания данной услуги действующими операторами», сказала глава Ассоциации.

Также, по словам Энже Ахмадуллиной, некоторые муниципалитеты недостаточно компенсирует расходы по организации питания в школах и детских садах или совсем не платят за эти услуги.

Спикер подчеркнула, что операторы школьного питания несут немалые капитальные расходы. За последние четыре года члены Ассоциации предприятий социального питания вложили в свои производственные мощности в общей сложности более 2 млрд руб.

Также поставщики питания вкладывают средства в обновление столовых в школах и детских садах. Инвестиции в развитие пищеблоков с 2022 года составили 184,9 млн руб., включая 41,2 млн руб. в 2025 году.

Майя Иванова