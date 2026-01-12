Производитель суперкаров McLaren получит $2 млрд от инвестора из Абу-Даби

Сегодня, 12 января, стало известно, что британский производитель гоночных и спортивных автомобилей McLaren получит $2 млрд от своего владельца, государственной инвестиционной компании CYVN Holdings из Абу-Даби. Как заявил в интервью Financial Times генеральный директор McLaren Ник Коллинз, «компания находилась в сложном положении» из-за долговой нагрузки и снижения продаж.

В декабре 2024 года прежний владелец McLaren, бахрейнский инвестфонд Mumtalakat Holding продал 100% акций автопроизводителя инвесткомпании CYVN Holdings из Абу-Даби. Средства от CYVN Holdings будут выделены в течение ближайших пяти лет и будут направлены на расширение линейки McLaren за пределы традиционных для него двухместных суперкаров. Ранее фонд из Абу-Даби уже вложил средства в гоночную команду McLaren «Формулы-1», однако даже успехи этой команды не помогли британской компании выйти из кризиса. Нехватка средств привела к тому, что у McLaren стремительно сокращались возможности для разработки новых моделей, но теперь руководство британской компании намерено решить эту проблему при помощи вложений от своего арабского инвестора.

Евгений Хвостик