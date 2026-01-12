«У компании есть аргумент не только в пользу эстетики»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает об изобретении, которое позволяет «спрятать» автомобиль под землей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: IdealPark Фото: IdealPark Следующая фотография 1 / 2 Фото: IdealPark Фото: IdealPark

В советское время на Рижской киностудии сняли весьма популярный у телезрителей трехсерийный детектив «Мираж». Если кто забыл или не смотрел, напомню вкратце. Злодеи похищают инкассаторский броневик с $3 млн внутри. Не могут его ни вскрыть, ни куда-то спрятать, а потому возят за собой в трейлере. Все для злоумышленников кончается плохо, но мы сейчас не об этом. И даже не о том, что, хотя действие по сюжету происходит в Америке, невооруженным глазом видно, что броневик этот переделан из «Нивы». А о том, что на днях в Италии был представлен проект гаража, обладай которым герои фильма «Мираж», все для них могло бы закончиться более благополучно.

Компания IdealPark из Вероны представила новый выдвижной автомобильный подъемник с управлением через приложение в смартфоне. Такое решение позволяет буквально «спрятать» автомобиль под землей. То есть вы заезжаете на машине в бокс из стали и стекла, покидаете транспортное средство, нажимаете на кнопку, и этот бокс опускается под землю. Крыша его замощена той же плиткой, что и дорожка, по которой вы только что подъехали. То есть человек, оказавшийся на этом месте впервые, ни за что не догадается, что буквально под его ногами спрятан автомобиль.

Разумеется, это изобретение адресовано не грабителям банков и не угонщикам дорогих машин. Как уверяет релиз, оно «позволяет парковать автомобиль, не нарушая при этом красоту придомовых территорий». Оправдание, конечно, немного странное — итальянские автомобили никогда не портили пейзаж, а скорее, наоборот, его украшали. Или, может, компания из Вероны смирилась с тем, что скоро и в Италии все автомобили будут китайскими. Последние красотой не блещут, и поэтому их лучше прятать под землю с глаз долой.

Впрочем, у компании IdealPark есть аргумент не только в пользу эстетики, но и в пользу практичности. Крыша подъемного гаража выдерживает вес автомобиля. Так что покупатель такой конструкции может на одном пятачке парковать две машины: одну под землей, а другую сверху, прямо над ней.

Дмитрий Гронский