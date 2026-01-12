Температура воздуха в Удмуртии понизится до -23°C к выходным

К концу рабочей недели температура воздуха в Удмуртии опустится до -23°C. Температурный фон будет понижаться ежедневно и опустится ниже климатических норм. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Предстоящей ночью, 13 января, температура воздуха опустится до -16°C. Завтра к обеду потеплеет до -6°C. На большей части Удмуртии в этот день отметится небольшой и умеренный снег. В северо-восточных районах осадки маловероятны. На отдельных участках дорог ожидается снежный накат.

В среду, 14 января, ожидается похолодание: ночью до -18°C, в северо-восточных районах до -20°C, днем — до -15°C. Местами по региону сохранится небольшой снег.

В четверг, 15 января, столбик термометра опустится в ночное время до -18°c, в дневное — до -17°c. По предварительному прогнозу, в пятницу, 16 января, ночью температура воздуха составит до 23°c, к обеду потеплеет до -16°c. В выходные холодная погода сохранится.

Владислав Галичанин