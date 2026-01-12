В Лужниках открылась бесплатная лыжно-биатлонная трасса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале. Трасса будет работать до 1 марта.

Общая длина трассы — 3 км, что почти в два раза больше, чем в прошлом году, рассказал мэр. Маршрут проходит по парковке Южного спортивного центра и продлен в направлении сквера у памятника Владимиру Ленину. На территории оборудованы специальная лыжня и стрельбище, а также зона проката спортивного инвентаря и раздевалки.

По словам мэра, в Лужниках запланированы мастер-классы по лыжным гонкам и биатлону, а также соревнования и ежедневные тренировки с профессиональными инструкторами. Господин Собянин отметил, что трассу открывают пятый сезон подряд. В предыдущие годы ее посетили более 50 тыс. человек.