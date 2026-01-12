Скончалась одна из старейших жительниц России Нафиза Жарылгапова

На 112-м году жизни скончалась Нафиза Жарылгапова, одна из старейших жительниц России. Об этом сообщается в группе казахской общественной организации «Ак Жол» («Светлый путь») в соцсети «ВКонтакте».

Нафиза Жарылгапова родилась 1 июля 1914 года. Большая часть жизни она прожила в Оренбуржье. Она воспитала пятерых детей. Всего у нее 24 внука, 52 правнука и 32 праправнука.

Несколько лет назад долгожительница переехала к родственникам в Самарскую область. Последние дни жизни она провела в гостях у детей в казахстанском Уральске. В этом городе ее и похоронили.

Евгений Чернов