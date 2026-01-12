В Златоусте загорелся спортзал психиатрической больницы

Произошел пожар на территории областной психиатрической больницы №17 в Златоусте. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Возгорание произошло днем 12 января в спортзале, расположенном в пристрое к основному зданию медучреждения. Спасатели эвакуировали из больницы 132 человека. Их разместили в клубе «Радуга» на безопасном расстоянии. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 100 кв. м. В тушении принимали участие 35 человек и 10 единиц техники.

Причину возгорания установит испытательная лаборатория.

Виталина Ярховска