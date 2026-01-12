В Казани заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог на 19,8% в первую неделю года

За первую неделю января в Казани было зарегистрировано 8 424 случая заболеваний ОРВИ и гриппом. Показатель заболеваемости оказался выше эпидемиологического порога на 19,8%. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Казани Ильназ Ахмадиев на деловом понедельнике, передает пресс-служба мэрии города.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Несмотря на превышение эпидпорога, темпы роста заболеваемости на 32,8% ниже, чем годом ранее. Сам рост заболеваемости связывают с возвращением жителей города к учебе и работе после праздничных дней. Стационарное лечение потребовалось 3,2% от общего числа заболевших.

Преобладающим возбудителем, как и ранее, остается вирус гриппа A (H3N2) – гонконгский грипп.

Влас Северин