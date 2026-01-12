Группу екатеринбуржцев судили за организацию незаконных игр в покер в квартире

В Екатеринбурге шестерых жителей признали виновными в создании незаконного игорного зала в квартире, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Суд в Академическом районе назначил всем осужденным условное наказание в виде лишения свободы на 1,5 года и штрафы от 50 тыс. до 300 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ

Виновными признаны Владимир Евдокимов, Роман Мисько, Андрей Огородников, Фидаил Сафин, Арарат Саарян и Хейрулла Яриев. Их судили по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием сети Интернет, совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере).

Суд установил, что группа оборудовала жилое помещение для проведения игр в покер с целью получения нелегального дохода. В апреле 2024 года правоохранительные органы пресекли незаконную деятельность — перед этим жители успели провести несколько игр.

Осужденным также установлены испытательные сроки. Приговор пока не вступил в законную силу, стороны имеют право обжаловать его в вышестоящую инстанцию в течение 15 суток.

Ирина Пичурина