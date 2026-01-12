«Аэрофлот» изменил расписание рейсов из Москвы на Дальний Восток из-за снегопада

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) корректирует расписание некоторых рейсов между Москвой и городами Дальнего Востока из-за неблагоприятных метеоусловий, сообщила пресс-служба авиаперевозчика в Telegram-канале.

В компании пояснили, что «в связи с неблагоприятными погодными условиями (снегопады) в ряде городов Дальнего Востока» вынужденно переносят время вылетов. Перевозчик заверил, что пассажирам задержанных рейсов, которые уже прибыли в аэропорт, предоставляются услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

«Для своевременного прибытия в аэропорт к новому времени вылета просим пассажиров учитывать дорожную обстановку», — добавили в компании.