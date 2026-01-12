Блогер из Тольятти познакомилась с Ди Каприо на вручении премии «Золотой глобус»

Блогер Анастасия Федько из Тольятти познакомилась с актером Леонардо Ди Каприо на церемонии вручения премии «Золотой Глобус» в США. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Леонардо Ди Каприо

Анастасия Федько рассказала, что в 25 лет переехала в Америку, выучила английский язык и прошла обучение актерскому мастерству в Нью-Йорке. Кроме знакомства с Ди Каприо на «Золотом глобусе» она обменялась рукопожатием с Дженнифер Лоуренс, обнялась с Селеной Гомез и поговорила с Чарли XCX, признавшись, что является фанаткой певицы.

По словам блогера, мама Майли Сайрус похвалила платье уроженки Тольятти. Также Анастасия Федько отметила, что увидела на церемонии Тимоти Шаламе.

83-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус» состоялась в ночь на 12 января 2026 года в Лос-Анджелесе. Мероприятие прошло в отеле «Беверли Хилтон» (Beverly Hilton), Калифорния, США.

Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс и Тимоти Шаламе выдвигались на «Золотой глобус» в разных номинациях. Ди Каприо претендовал на победу как лучший актер в комедии или мюзикле за роль Боба Фергюсона в фильме «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона, но остался без награды — приз за лучшую мужскую роль в этой номинации взял Тимоти Шаламе, сыгравший в ленте «Марти Великолепный».

Дженнифер Лоуренс выдвигалась на «Золотой глобус» в номинации «Лучшая актриса в драматическом фильме» за роль Грэйс в фильме «Умри, моя любовь». В итоге лучшей актрисой в драме стала Джесси Бакли за работу в картине «Гамнет».

Георгий Портнов