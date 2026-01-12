Власти Саратовской области готовы вывести тяжелую технику для уборки снега

В Саратове за сутки выпало количество осадков, равное половине месячной нормы, а высота снежного покрова достигла 44 см. Об этом сообщил заместитель начальника саратовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Дмитрий Мытарев. Наибольшее количество снега за сутки зафиксировано в Саратове и Татищевском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти Саратовской области задействовали 1500 единиц спецтехники для уборки снега

Фото: Правительство Саратовской области Власти Саратовской области задействовали 1500 единиц спецтехники для уборки снега

Фото: Правительство Саратовской области

По прогнозу гидрометцентра, в отдельных районах в понедельник, ночью во вторник и днем в среду возможен сильный снег, что может привести к ухудшению видимости, метелям и снежным заносам на дорогах. Для уборки снега задействовали все доступные ресурсы, включая более 1500 единиц спецтехники. Продолжительный снегопад, прогнозируемый до конца недели, требует координации действий всех ведомств, сообщил глава региона Роман Бусаргин.

Основной приоритет — обеспечение проезда по федеральным и региональным трассам, а также к селам. Коммунальщики будут поддерживать доступность основных улиц, по которым курсируют общественный транспорт и школьные автобусы. По словам господина Бусаргина, при необходимости будет использована тяжелая техника.

Миндор региона отслеживает ситуацию на дорогах всех уровней. Все руководители профильных структур, включая администрации районов и подведомственные учреждения, работают в режиме круглосуточной готовности.

Особое внимание уделяется уборке дворовых территорий. Госжилинспекция и органы местного самоуправления контролируют деятельность управляющих компаний и ТСЖ. В случае неисполнения обязанностей организации могут быть привлечены к административной ответственности.

С транспортными предприятиями и муниципальными властями согласованы меры по обеспечению работы всех видов общественного транспорта в часы пик. Остановочные пункты находятся под постоянным контролем муниципалитетов.

Четыре трамвайных маршрута и три троллейбусных линии, по данным МУПП «Саратовгорэлектротранс», временно прекратили движение из-за снежных заносов на путях и застрявших автомобилей. Также были отмечены аварии на дорогах, повлиявшие на работу троллейбусов.

Марина Окорокова