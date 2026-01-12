Компания из Екатеринбурга выиграла право на полиметаллические недра в Забайкалье

ООО «Актив профи», зарегистрированное в Екатеринбурге, выиграло аукцион на право пользования участком недр Шахтаминская площадь, расположенных в Забайкальском крае. Информация об этом размещена в системе «ГИС Торги».

Начальная цена составляла 88,2 млн руб., компания предложила 97 млн руб. Участки расположены на территории Шелопугинского, Александрово-Заводского и Газимуро-Заводского районов края. Компания сможет проводить геологические изыскания, разведку и добычу полезных ископаемых.

Согласно документам лота, на месторождениях можно добывать руду с медью, золотом и серебром. Площадь участка — 61,84 кв. км. Лицензия на использование будет действовать 25 лет.

ООО «Актив профи» зарегистрировано в Екатеринбурге в октябре 2025 года, следует из данных системы «Спарк». В качестве основного вида деятельности указано консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Директором и владельцем компании выступает Татьяна Блинкова, с другими фирмами она не связана.

Вторым заявившимся участником была компания ООО «Профмайнинвест», зарегистрированная в Забайкальском крае. Это дочернее предприятие горно-металлургической компании «Ареал».

Месторождения на Шахтаминсой площади активно эксплуатировали с 1941 по 1971 год, там добывали молибден. При этом там были обнаружены медь, свинец, цинк, серебро, золото. В 2015-2019 году исследованиями этих недр занималась компания «Норильский никель». Были выявлены месторождения меди, золота, серебра.

Анна Капустина