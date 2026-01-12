В Израиле задержали и допросили главу канцелярии Биньямина Нетаньяху

Глава канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Цахи Браверман был задержан в воскресенье, 11 января, сообщает The Jerusalem Post. Его подозревают в препятствовании расследованию утечки израильских засекреченных данных в иностранные СМИ.

Фото: Abir Sultan / Pool / Reuters

В сентябре 2024 года в немецкий таблоид Bild просочился секретный документ военной разведки Израиля, в котором излагалась позиция «Хамаса» по переговорам о заложниках. Исходя из документа, палестинское движение не было заинтересовано в прекращении огня и сделке об освобождении заложников. В рамках расследования утечки был арестован бывший пресс-секретарь Нетаньяху Эли Фельдштейн. В декабре он заявил, что Цахи Браверман тайно встречался с ним, чтобы замедлить ход расследования об утечке секретных данных в Bild. Сам господин Браверман это отрицает.

В воскресенье вечером, после допроса, господин Браверман был освобожден из-под стражи, однако ему запретили покидать Израиль в течение месяца, а в течение 15 дней ему запрещено посещать канцелярию премьер-министра.

Цахи Браверман — один из ключевых помощников Биньямина Нетаньяху, а четыре месяца назад он был назначен послом Израиля в Великобритании. Господин Браверман должен был вылететь в Лондон в ближайшие дни, однако теперь эта поездка отменена, а премьер-министр уже начал поиски нового кандидата на должность посла.

В партии «Ликуд», которую возглавляет Биньямин Нетаньяху и представляет господин Браверман, заявили, что его задержание и допрос — не что иное, как «кампания по преследованию» и попытка давления на премьер-министра и его сторонников.

Кирилл Сарханянц