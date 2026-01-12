СДЭК подтвердил сбой в работе своих сервисов

Пользователи сервисов СДЭК сообщили о сбое в работе в первой половине дня 12 января. Жалобы начали поступать около 10:00 мск.

Согласно данным detector404.ru на 12:00 мск, за час о неполадках сообщили почти полторы тысячи пользователей. За сутки на сбой пожаловались более 2 тыс. клиентов.

В пресс-службе СДЭК сообщили «Ъ», что «во время плановых технических работ на инфраструктуре наблюдалась кратковременная недоступность сайта».

«Работы находятся в завершающей стадии, — добавили в компании, — и не повлияли на обслуживание клиентов и обработку отправлений».