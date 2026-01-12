«За год количество малых технологических компаний увеличилось вдвое»

Сейчас в Удмуртии насчитывается более 100 малых технологических компаний. За 2025 год их количество увеличилось вдвое. Росту способствуют региональные меры поддержки, в частности, нулевая ставка по налогу на прибыль в части, зачисляемой в региональный бюджет. Крупные предприятия республики внедряют инновации, что позволяет сократить время изготовления продукции в среднем на 30%, увеличить выработку — на 40%. О применении новых технологий в регионе рассказал председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов специально для проекта «ГОДные итоги. Технологии» от «Ъ-Удмуртия».

— Какие самые значимые технологии или инновации внедрялись в республике в 2025 году?

— Одна из задач, которую сегодня перед нами ставит глава Удмуртии Александр Бречалов, — формирование нового уклада республиканской экономики. Он не раз подчеркивал, что в любой ситуации надо искать возможности. Промышленность Удмуртии сейчас идет именно по этому пути.

Наши заводы и бизнес нацелены на внедрение новых технологий и инноваций. Как крупные заводы, так и субъекты МСП наращивают свою эффективность за счет внедрения передовых технологий. Более 100 компаний республики участвуют в федеральном проекте «Производительность труда». В среднем предприятиям удается сократить время изготовления продукции на 31%, увеличить выработку на 40%, снизить запасы незавершенного производства в потоке на 33%. Все это невозможно в том числе без внедрения современных технологий, использования цифровых решений и даже ИИ. Наши заводы и МСП всегда работали в тесной кооперации друг с другом. Поэтому развитие крупных промышленных предприятий подталкивает к росту и малый бизнес.

Значительный рывок в этом году сделали наши малые технологические предприятия. МТК — это те, кто создает уникальную, востребованную продукцию с высоким технологическим содержанием. Их темп развития выше средних показателей по сектору МСП. За год их число увеличилось вдвое — теперь таких компаний более 100. Для них мы разрабатываем региональные меры поддержки. До 2030 года для МТК республики действует нулевая ставка по налогу на прибыль в части, зачисляемой в региональный бюджет. Вместо 25% бизнес платит только 8%. И это дает результаты. Сэкономленные средства МТК направляют, например, на покупку оборудования, необходимого для их дальнейшего развития.

Активность наших промышленных компаний отмечают и на федеральном уровне. Еще два года назад глава Удмуртии подписал соглашение с российским Центром инжиниринга и инноваций. А буквально на днях Удмуртия вошла в топ-10 регионов по привлечению грантов Центра. Организация поддерживает именно технологические компании. Наши предприниматели привлекли 826 млн руб. Это отличный задел на реализацию своего промышленного потенциала.

— Какой самый технологичный проект запустили в 2025 году?

— Безусловно, одним из знаковых проектов 2025 года стало открытие нового терминала Ижевского аэропорта. Он появился благодаря поддержке нашего Президента Владимира Владимировича Путина. Новый терминал имени Михаила Калашникова общей площадью 10,8 тыс. кв. м оборудован тремя телетрапами, 11 стойками регистрации, шестью лифтами и двумя багажными лентами. Для мам с детьми предусмотрена современная комната матери и ребенка с зонами для сна, кормления и игр.

Оснащение терминала отвечает самым современным требованиям безопасности и комфорта. Для удобства пассажиров ленты приема багажа опущены до уровня пола, что позволяет без усилий подкатить и взвесить чемодан. Создана полноценная безбарьерная среда: тактильная навигация, индукционные системы, специализированные стойки регистрации и санузлы.

Все ключевые системы управления работают на российском программном обеспечении, что гарантирует технологическую независимость и безопасность нового терминала.

— Какие высокотехнологичные подходы планируется внедрять в 2026 году?

— Каждый наш строительный объект из года в год становится все технологичнее. Например, новые корпуса туберкулезного диспансера в Ижевске строятся с учетом всех современных санитарных требований, предъявляемых к таким специализированным объектам. Здесь монтируются сложные инженерные системы вентиляции, медицинских газов, электрооборудования — все это учли в проекте.

Поэтому, уверен, одним из перспективных направлений внедрение и широкое использование BIM, компьютерного моделирования и инструментов ИИ при проектировании новых объектов в Удмуртии.

