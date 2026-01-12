Шесть человек насмерть отравились угарным газом в Саратовской области

В квартире в городе Балакове Саратовской области нашли тела шести человек. Предварительно, они все умерли от отравления угарным газом. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по региону.

По данным СКР, погибшими оказались мужчина, женщина и их двое сыновей девяти и четырех лет. Личности двух других человек устанавливаются.

По предварительной версии, жильцы отравились из-за работы газового оборудования в доме. Следователи допрашивают свидетелей и осматривают место происшествия.

Никита Черненко