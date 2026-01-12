Сийярто: холодная зима поставила Западную Европу на колени

В энергетической системе Венгрии не случилось коллапса этой зимой, в то время как страны Западной Европы оказались не готовы к сложным погодным условиям. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

«Венгрия продолжает функционировать в этих необычных погодных условиях, — сказал господин Сийярто в эфире программы "Час правды" (цитата по "РИА Новости"), — которые вынудили значительную часть Западной Европы встать на колени». Он добавил, что властям Венгрии не пришлось вводить ограничения на работу транспорта, в том числе приостанавливать работу аэропортов. Также, по его словам, в штатном режиме работали системы здравоохранения и образования.