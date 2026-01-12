Следующие длинные выходные для россиян наступят в феврале

В феврале и марте россиян ожидают два периода длинных выходных. Как следует из утвержденного правительством производственного календаря, отдых в честь Дня защитника Отечества продлится с 21 по 23 февраля. Следующие длинные выходные, приуроченные к Международному женскому дню, будут с 7 по 9 марта.

В мае 2026 года праздники разделятся на два блока: с 1 по 3 мая (День Труда) и с 9 по 11 мая (День Победы). Летом нерабочими будут дни с 12 по 14 июня — празднование Дня России.

Что касается новогодних каникул, то рекордных 12 дней отдыха, по прогнозам, не будет до 2032 года. «В 2027 году праздники, вероятно, продлятся 11 дней», — говорила ранее член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.