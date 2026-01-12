Жительницу Башкирии отправили в колонию за регистрацию на себя фиктивной фирмы

Дюртюлинский районный суд приговорил к 10 месяцам колонии-поселения ранее судимую местную жительницу, признанную виновной в образовании юрлица через подставных лиц (ст. 173.1. УК РФ).

Установлено, что в ноябре 2024 года подсудимая попросила знакомую найти «легкий заработок», и та в мессенджере в Интернете нашла объявление, где предлагалось за 5 тыс. руб. выступить в роли подставного лица при создании компании. Подсудимая знала, что ей не придется управлять фирмой и вести ее финансово-хозяйственную деятельность. Она предоставила в ФНС документы для внесения в реестр записи о государственной регистрации компании.

Фигурантка уголовного дела признала вину.

Майя Иванова