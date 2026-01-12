обновлено 12:53
В ФК «Амкар» сменился пресс-атташе
Новым пресс-атташе пермского ФК «Амкар» назначена Анна Крюкова, сообщается в телеграм-канале клуба. На этом посту она сменила Вячеслава Асанова. Он занимал должность пресс-атташе «Амкара» с января 2024 года, а спустя год начал совмещать эту роль с руководством пресс-службой клуба.
Фото: ФК «Амкар»
Госпожа Крюкова присоединилась к «Амкару» в апреле 2022 года и с того момента работает в качестве руководителя клубного телевидения. Имеет опыт работы на телеканале ВЕТТА. Ранее преподавала на кафедре журналистики ПГНИУ.