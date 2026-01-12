Голкипер «Салавата Юлаева» Семен Вязовой стал лучшим вратарем недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила лучших игроков 17-й игровой недели (с 5-го по 11 января). Лучшим вратарем признан голкипер уфимского «Салавата Юлаева» Семен Вязовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вратарь «Салавата Юлаева» Семен Вязовой (слева) в матче с минским «Динамо»

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Вратарь «Салавата Юлаева» Семен Вязовой (слева) в матче с минским «Динамо»

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

На прошлой неделе 22-летний вратарь защищал команду в трех домашних матчах — с нижнекамским «Нефтехимиком», екатеринбургским «Автомобилистом» и астанинским «Барысом». Все игры завершились победой уфимцев с общим счетом 9:3. За эти три матча по воротам Семена Вязового соперники нанесли 68 бросков, 95,59% из которых он отразил.

Семен Вязовой является воспитанником нефтекамского «Тороса». 35-й номер играет за «Салават Юлаев» с сезона 2023/2024. В нынешнем сезоне он стал основным вратарем команды — он сыграл в 32 матчах, в которых пропустил 66 шайб. Из 866 бросков голкипер справился 92,9% — по этому показателю игрок занимает четвертое место в КХЛ. Кроме того, в его активе одна голевая передача.

По итогам декабря 2025 года он вошел в десятку лучших молодых хоккеистов месяца. 11 января лига объявила о включении Вязового в сборную KHL Ural Stars на Матч звезд КХЛ, который состоится в начале февраля в Екатеринбурге.

В 2021 году Семена Вязового задрафтовал американский клуб Национальной хоккейной лиги Seattle Kraken.

Помимо уфимского вратаря, в число лучших игроков недели вошли защитник ярославского «Локомотива» Мартин Гернат, нападающий ЦСКА Прохор Полтапов и его одноклубник (как лучший новичок) Иван Патрихаев.

Идэль Гумеров