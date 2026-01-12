Минстрой разрешил строить отель на Волжской набережной в Ярославле

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области выдало разрешение на строительство отеля на Волжской набережной Ярославля, в районе дома 1. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в министерстве.

Фото: Зоя Голицына Отель планируется построить между Ильинско-Тихоновской церковью (в центре) и Митрополичьими палатами (справа)

Фото: Зоя Голицына

Разрешение выдано сроком до 2 декабря 2028 года. В отеле будет 55 номеров. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в октябре 2025 года арбитражный суд региона удовлетворил иск ООО «Интер-отель», которое оспорило отказ в выдаче разрешения на строительство. Согласно карточке дела, решение не было обжаловано и вступило в законную силу.

Напомним, инвестиционное соглашение о строительстве гостиницы между ООО «Интер-отель» и администрацией области было заключено еще в 2007 году, однако работы не начались по разным причинам. Последним препятствием было отсутствие согласования проекта с ЮНЕСКО, так как возведение объекта планируется на территории объекта Всемирного наследия. Между тем суд решил, что такое согласование не требуется. Все остальные разрешения и согласования застройщиком были получены.

Антон Голицын