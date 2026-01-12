Комиссар ЕС по обороне предложил создать 100-тысячную армию для защиты Европы

Комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что Европа должна сама обеспечивать свою безопасность и заменить американский контингент собственной единой армией численностью 100 тыс. человек.

Призыв перестать надеяться на войска НАТО последовал за угрозами Дональда Трампа присоединить Гренландию к США и словами президента США о том, что Европе необходимо самостоятельно заботиться о своей безопасности.

«Если американцы уйдут из Европы… как мы заменим 100-тысячную американскую армию, которая является основой вооруженных сил в Европе? Кто станет основой европейской армии? Немцы? Сборище из 27 "бумажных армий": армий, которые выглядят красиво, но при этом обрезаны, урезаны, уменьшены? Или, как уже предлагали десять лет назад Жан-Клод Юнкер, Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель… мы создадим мощную постоянную "европейскую армию" численностью 100 тыс. военнослужащих?» — заявил господин Кубилюс на крупной конференции по безопасности в Швеции.

Для реализации этой идеи он предложил создать Европейский совет безопасности, в который будут входить несколько постоянных членов от стран ЕС, представитель Великобритании и еще несколько представителей европейских стран, которые будут заседать в совете поочередно.

Кирилл Сарханянц