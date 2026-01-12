Санавиация Прикамья помогла спасти 1,2 тыс. жителей региона

В 2025 году санитарная авиация Прикамья совершила более 170 вылетов. Врачами, доставленными на места, совершено 500 операций и спасено 1,2 тыс. человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

По словам главы Прикамья, в 2025 году был усовершенствован алгоритм приема и передачи вызовов. «Ранее в большинстве случаев за один вылет эвакуировали только одного пациента. После изменений эвакуируют от двух до пяти человек из разных округов. При этом каждый вылет координируется между бригадами санавиации и специалистами округа. Учитывают состояние каждого пациента, чтобы эвакуация была безопасной для всех»,— рассказал губернатор.

В 2025 году в Пермском крае была создана специальная бригада неонатологов для эвакуации новорожденных детей из территорий.