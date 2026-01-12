Астраханский суд назначит срок участнику международной террористической группы

В Астраханской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Кировского района. Его обвиняют в участии в деятельности запрещенной в России террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, подозреваемый вступил в состав международной террористической группы через иностранный мессенджер. Он получил инструкции по вступлению и собрал информацию, необходимую для дальнейшей деятельности.

Доказательственная база по делу считается достаточной. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. По этой статье наказание предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

