Астраханский суд назначит срок участнику международной террористической группы
В Астраханской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Кировского района. Его обвиняют в участии в деятельности запрещенной в России террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), сообщили в СУ СКР по региону.
По версии следствия, подозреваемый вступил в состав международной террористической группы через иностранный мессенджер. Он получил инструкции по вступлению и собрал информацию, необходимую для дальнейшей деятельности.
Доказательственная база по делу считается достаточной. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. По этой статье наказание предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.