Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Более 150 тысяч кубометров снега вывезли с нижегородских улиц за несколько дней

Дорожные службы продолжают устранять последствия снегопадов в Нижнем Новгороде. С городских улиц за несколько дней вывезено более 150 тыс. кубометров снега, сообщили в мэрии 12 января 2026 года.

Предыдущая фотография
Устранение последствий снегопада в Нижнем Новгороде

Устранение последствий снегопада в Нижнем Новгороде

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Нижегородцы продолжают жаловаться на плохую уборку снега

Нижегородцы продолжают жаловаться на плохую уборку снега

Фото: подписчик губернатора Глеба Никитина в VK

Следующая фотография
1 / 2

Устранение последствий снегопада в Нижнем Новгороде

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Нижегородцы продолжают жаловаться на плохую уборку снега

Фото: подписчик губернатора Глеба Никитина в VK

По данным Гидрометцентра, за неполные пять суток в Нижнем Новгороде выпало более полуторамесячной нормы осадков.

Замглавы города Антон Максимов отчитался, что все дорожные и коммунальные службы работают круглосуточно в усиленном режиме. На расчистку дворов дополнительно к имеющимся ресурсам привлекли более 150 единиц техники.

Всего в уборке города от снега от городских дорожных предприятий, подрядных организаций и ДУКов задействовано 1,3 тыс. единиц техники и 3,5 тыс. дорожных рабочих.

Вместе с тем жители продолжают жаловаться на неочищенные от снега улицы. 12 января на странице губернатора Глеба Никитина в VK жители написали про дороги и тротуары на Казанском шоссе, улице Ванеева, улице Бориса Видяева, улице Надежды Сусловой и других.

Галина Шамберина