Более 150 тысяч кубометров снега вывезли с нижегородских улиц за несколько дней
Дорожные службы продолжают устранять последствия снегопадов в Нижнем Новгороде. С городских улиц за несколько дней вывезено более 150 тыс. кубометров снега, сообщили в мэрии 12 января 2026 года.
По данным Гидрометцентра, за неполные пять суток в Нижнем Новгороде выпало более полуторамесячной нормы осадков.
Замглавы города Антон Максимов отчитался, что все дорожные и коммунальные службы работают круглосуточно в усиленном режиме. На расчистку дворов дополнительно к имеющимся ресурсам привлекли более 150 единиц техники.
Всего в уборке города от снега от городских дорожных предприятий, подрядных организаций и ДУКов задействовано 1,3 тыс. единиц техники и 3,5 тыс. дорожных рабочих.
Вместе с тем жители продолжают жаловаться на неочищенные от снега улицы. 12 января на странице губернатора Глеба Никитина в VK жители написали про дороги и тротуары на Казанском шоссе, улице Ванеева, улице Бориса Видяева, улице Надежды Сусловой и других.