На оренбургском заводе запустили производство промышленных ультразвуковых установок против образования накипи

В Оренбуржье на заводе «УРАН» запустили производство высокотехнологичного оборудования собственной сборки — промышленных ультразвуковых установок против образования накипи. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Установки «Волна» предотвращают образование шламовых и солевых отложений на внутренних поверхностях промышленного оборудования. Их можно использовать во всех сферах промышленности. Комплектующие изготовлены на станках в цехах предприятия.

Согласно расчетам специалистов завода, установка снизит затраты заказчика на реагенты, уменьшит энергопотребление систем и увеличит срок службы оборудования.

Руфия Кутляева