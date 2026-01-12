На оренбургском заводе запустили производство промышленных ультразвуковых установок против образования накипи
В Оренбуржье на заводе «УРАН» запустили производство высокотехнологичного оборудования собственной сборки — промышленных ультразвуковых установок против образования накипи. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Установки «Волна» предотвращают образование шламовых и солевых отложений на внутренних поверхностях промышленного оборудования. Их можно использовать во всех сферах промышленности. Комплектующие изготовлены на станках в цехах предприятия.
Согласно расчетам специалистов завода, установка снизит затраты заказчика на реагенты, уменьшит энергопотребление систем и увеличит срок службы оборудования.