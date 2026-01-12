Mattel выпустила куклу Барби с аутизмом

Компания Mattel представила первую куклу Барби, которая изображает человека с аутизмом. Новая Барби пополнит инклюзивную серию, в которой уже есть Барби с синдромом Дауна, с диабетом первого типа, слепая Барби и другие куклы.

Фото: Mattel Inc. / AP

По замыслу разработчиков, отведенные в сторону глаза куклы напоминают взгляд людей с аутизмом, которые зачастую избегают зрительного контакта с окружающими. Локти и запястья у Барби можно сгибать, что позволяет имитировать повторяющиеся движения рук, часто присутствующие у аутистов. На пальце кукла носит спиннер, который помогает ей снимать стресс. На голове у нее наушники с шумоподавлением, в руке она держит планшет, с помощью которого некоторые люди с аутизмом могут общаться с другими. Все аксессуары куклы розового цвета — любимого цвета Барби.

Первые такие куклы поступят в продажу в США сегодня по цене от $11,87. Между тем это не первая в мире игрушка, изображающая человека с аутизмом. Несколькими годами раньше британская компания Lottie Dolls выпустила куклу мальчика-космонавта, прототипом которой стал восьмилетний мальчик с аутизмом.

Алена Миклашевская