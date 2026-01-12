Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

После увольнения из ФК «Пари НН» Виктор Ганчаренко возглавил сборную Белоруссии

Сборную Белоруссии по футболу возглавил бывший главный тренер «Пари НН»

После увольнения с поста главного тренера нижегородского футбольного клуба «Пари НН» Виктор Ганчаренко возглавил сборную Белоруссии. Об этом сообщила Белорусская федерация футбола.

Виктор Ганчаренко

Виктор Ганчаренко

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Виктор Ганчаренко

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным федерации, на посту главного тренера Виктор Ганчаренко сменил Карлоса Алоса. Контракт с новым главным тренером футбольной сборной Белоруссии подписан на четыре года. По словам господина Ганчаренко, в тренерский штаба войдет и Александр Ермакович, ранее также работавший в «Пари НН» в статусе помощника тренера.

Как менялись тренеры «Пари НН»

Как писал «Ъ-Приволжье», Виктор Ганчаренко был назначен главным тренером нижегородского ФК «Пари НН» в октябре 2024 года. В июне 2025 года он покинул этот пост.

Андрей Репин