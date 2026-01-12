После увольнения из ФК «Пари НН» Виктор Ганчаренко возглавил сборную Белоруссии

После увольнения с поста главного тренера нижегородского футбольного клуба «Пари НН» Виктор Ганчаренко возглавил сборную Белоруссии. Об этом сообщила Белорусская федерация футбола.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Ганчаренко

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Виктор Ганчаренко

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным федерации, на посту главного тренера Виктор Ганчаренко сменил Карлоса Алоса. Контракт с новым главным тренером футбольной сборной Белоруссии подписан на четыре года. По словам господина Ганчаренко, в тренерский штаба войдет и Александр Ермакович, ранее также работавший в «Пари НН» в статусе помощника тренера.

Как писал «Ъ-Приволжье», Виктор Ганчаренко был назначен главным тренером нижегородского ФК «Пари НН» в октябре 2024 года. В июне 2025 года он покинул этот пост.

Андрей Репин