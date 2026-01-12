Краевые власти раскрыли параметры концессионного соглашения в отношении ГКБ №2

Министерство экономического развития Пермского края опубликовало приказ о возможности заключения концессионного соглашения с ООО «Медтехнолоджи Пермь» в отношении здания ГКБ №2. Согласно опубликованным на сайте документам, объектом концессионного соглашения станут здания больницы по адресам: ул. Плеханова, 36; ул. Пермская, 228 и 230.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Целью концессионного соглашения является реконструкция объекта здравоохранения, оснащение новым оборудованием и внедрение передовых технологий. Сметная стоимость на этапе реконструкции объекта концессионного соглашения составит 3 млрд руб. В том числе капитальный грант из бюджета Пермского края: в 2026 году — 541,4 млн руб., в 2027-м — 800 млн руб., в 2028 году — 168,6 млн руб.

Собственные и заемные средства концессионера в этом году запланированы в размере 697,6 млн руб., в 2027 году — 289,6 млн руб. в 2028-м — 238,1 млн руб., в 2029-м — 274,7 млн руб.

Концессионное соглашение планируется заключить сроком на 25 лет. Общий срок реконструкции составит 43 месяца с даты передачи объекта соглашения.

Напомним, в 2024 году появилась информация о планах передать в концессию ГКБ №2 ООО «Медтехнолоджи Пермь». Согласно планам, общество проведет реконструкцию больницы, а взамен получит право ее эксплуатации. ООО входит в состав «Мединвестгрупп». Структура этой компании, ООО «Клиника инновационных исследований», в рамках концессионного соглашения занимается строительством онкоцентра в Перми.