Зарубежные СМИ: Почему Джерому Пауэллу грозит уголовное преследование?

Американская прокуратура начала расследование в отношении главы Федеральной резервной системы. Джерома Пауэлла подозревают в нецелевом расходовании средств при реконструкции здания штаб-квартиры ФРС. Сам глава регулятора называет происходящее следствием конфликта с Дональдом Трампом. Президент критикует Пауэлла за нежелание снижать процентные ставки. Мировые СМИ наблюдают за резким обострением ситуации. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Прокуратура заинтересовалась деталями реконструкции вашингтонской штаб-квартиры ФРС. Запущено расследование, которое включает в себя анализ публичных заявлений Пауэлла и анализ отчетов о расходах, пишет The New York Times. На проект было выделено $2,5 млрд. Но по факту потрачено было больше $3 млрд. При этом, по мнению Трампа, реальная стоимость ремонта и вовсе составляет только $50 млн. Перепалку по этому поводу летом 2025 года президент и глава ФРС устроили под камерами журналистов. Дональд Трамп тогда заявил, что подаст иск против Пауэлла из-за излишних трат и некомпетентности.

Спустя полгода глава ФРС и еще несколько сотрудников регулятора получили повестки в суд. Сам Джером Пауэлл назвал это расследование вопиющим посягательством на независимость Федеральной резервной системы, а издание Axios охарактеризовало ситуацию как беспрецедентную эскалацию конфликта. Трамп открыто нападает на чиновника, которого сам же выдвинул на эту должность еще в свой первый срок в 2017-м. Впрочем, уже тогда он и начал предпринимать попытки уволить главу Центробанка США.

На декабрьском заседании ФРС снизила ставки до диапазона 3,5%-3,75%, после аналогичных снижений в сентябре и октябре. После заседания Трамп назвал председателя ФРС Джерома Пауэлла «болваном», одобрившим «довольно небольшое» снижение, и заявил, что снижение можно было бы «как минимум удвоить», сообщает Business Insider.