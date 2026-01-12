На подмосковного оператора по вывозу мусора «Рузский РО» пожаловались в ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение о недопустимости завышения цен компанией «Рузский РО», занимающейся сбором и вывозом мусора. Об этом сообщила пресс-служба ФАС в Telegram-канале.

С жалобой на компанию обратилось товарищество собственников жилья «Никологорское». В ТСЖ заявили, что региональный оператор выставлял завышенные счета на оплату своих услуг. По данным ФАС, оператор навязывал невыгодные условия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Компания игнорировала требования товарищества сократить рассчитанный объем отходов из-за неполного заполнения вывозимых контейнеров, уточнили в ведомстве.

Оператор должен устранить нарушения в течение 15 дней, в противном случае ФАС возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.