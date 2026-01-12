Кавалер двух орденов Мужества стал заместителем главы Самары

Сергей Карасев, удостоенный двух орденов Мужества, орденов «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами и «За военные заслуги», назначен заместителем главы Самары. Об этом сообщил глава города Иван Носков.

Чиновник приступил к работе в новой должности в понедельник. Сергей Карасев будет отвечать за поддержку и реабилитацию участников СВО, помощь семьям военнослужащих, организацию гуманитарной помощи и взаимодействие с патриотическими организациями.

В 2025 году Сергей Карасев прошел обучение по программе «Время героев», инициированной президентом Владимиром Путиным. После завершения стажировки в администрации Самары он приступил к выполнению своих обязанностей.

Сергей Карасев пришел на смену Сергею Сибилеву, который ушел с должности в 2025 году по состоянию здоровья.

Георгий Портнов