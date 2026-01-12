В праздники в отделы полиции Екатеринбурга доставили свыше 80 детей

С 3 по 9 января в отделы полиции Екатеринбурга доставили 82 детей, сообщили в городском УМВД. В рамках профилактического мероприятия «Комендантский патруль» сотрудники выявляли несовершеннолетних, находящихся в ночное время вне дома и без сопровождения взрослых, а также подростков-правонарушителей.

В ходе рейдов полицейские забрали в отделы 78 детей, проживающих в Свердловской области, двоих — в других регионах России, еще два ребенка были гражданами других стран. Из них 56 были ночью вне дома без родителей. « Большинство данных случаев стали возможны из-за недостаточного внимания родителей или их безразличного отношения к собственным детям. По итогам профилактической операции порядка 60 взрослых привлечено к административной ответственности, из них 46 — по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей»,— сказано в сообщении.

Так, в ночь на Рождество сотрудники остановили четырех мальчиков, которые после 22:00 гуляли около ТЦ на ул. Шварца. Через некоторое время после этого полицейские встретили восьмилетнего мальчика с ледянкой: он катался на горке у ТЦ, а затем его мама пошла за продуктами, отправив его одного домой. Около полуночи патруль заметил 12-летнего школьника, который на остановке «Саввы Белых» пытался поймать такси. По его словам, с ним все было в порядке, но при себе у него не было наличных и телефона. Сотрудники доставили его домой на ул. Щербакова — оказалось, что семья уже стоит на учете.

В операции были задействованы свыше 200 сотрудников полиции. Они проверили свыше 750 мест, где могут бывать подростки — площадки во дворах, торговые точки, подъезды, подвалы и чердаки, стройки и заброшенные здания, транспорт. Полицейские проверили 296 несовершеннолетних и 161 законного представителя, состоящих на учете: с ними были проведены профилактические беседы.

Ирина Пичурина