В Самарской области после массового недовольства услугами турбазы «Хуторок Озерный» возбуждено уголовное дело

В Самарской области возбуждено уголовное дело о предоставлении некачественных услуг базой отдыха «Хуторок Озерный» в селе Ташла Ставропольского района.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

По данным следственного управления СКР по Самарской области, в новогоднюю ночь несколько семей после заселения в дома обнаружили антисанитарию и отсутствие воды, тепла и электричества. 

Дело возбуждено по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Об инциденте стало известно в первых числах января. По словам клиентов «Хуторка Зеленого», администрация базы отдыха не стала возвращать им деньги. 

Сабрина Самедова