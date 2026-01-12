Бывшего депутата Яроблдумы приговорили к условному сроку за мошенничество

Красноперекопский районный суд Ярославля вынес приговор бывшему депутату Ярославской областной думы Владимиру Тихомирову, а также Константину Малышеву и Илье Савкину, обвиняемым в мошенничестве и хищении в особо крупном размере. Об этом сообщили в Ярославском областном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установил суд, обвиняемые похитили средства, выделенные из бюджета по государственной программе «Развитие сельского хозяйства Ярославской области в 2021–2025 годах». Возглавляемый Тихомировым (а ранее Малышевым) сельхозкооператив «Ярославский овощной союз» получил грант на 12,9 млн руб. для приобретения двух овощехранилищ у ИП Савкина, реальная стоимость которых составляла 2 млн руб. Второй эпизод касался субсидии на закупку линии по фасовке овощей: реальная стоимость оборудования составила 605 тыс. руб., а в документах указана стоимость 1,8 млн руб. Разница, по данным следствия, была похищена.

Владимир Тихомиров признал свою вину, в то время как Малышев и Савкин свою вину не признали. В итоге суд приговорил Тихомирова к 7 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 5 лет. Малышев и Савкин получили по 5 лет условно с испытательным сроком в 4 года. Иск о возмещении средств, изъятых из бюджета, направлен в гражданский суд.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами. Владимир Тихомиров был избран депутатом муниципалитета Ярославля в 2004 году, с 2008 по 2013 год был депутатом Ярославской областной думы, после чего отошел от политики.

