20-километровый участок трассы Ярославль – Любим отремонтируют за 1 млрд

Объявлены торги по поиску подрядной организации для ремонта двух участков трассы Ярославль – Любим. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ремонт разделен на два этапа: на первом работы проводятся с 68-го по 78-й км, на втором — с 78-го по 88-й км (Даниловский и Любимский округа). Первый должен стартовать 15 мая 2026 года, второй — 1 июня 2026 года. Завершить ремонт необходимо к 1 марта 2027 года.

Начальная цена контракта определена в 1,042 млрд руб., заказчиком работ выступает ГКУ ЯО «Ярославская областная дорожная служба». Аукцион проведут 23 января.