С топ-менеджеров и владельцев «Салаватнефтехимпроект» взыскали 35 млн рублей

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд взыскал с бенефициаров и топ-менеджеров ООО «Салаватнефтехимпроект» Алексея Баландина, Тимофея Антипина, Александра Половинкина и Романа Доброневского в пользу компании в общей сложности 35,5 млн руб., сообщает «РБК Уфа» со ссылкой на постановление суда.

Алексей Баландин и Роман Доброневский, совладельцы уфимского ООО «Группа компаний Отечество» (бывшее ООО «Эс Эн Эйч Группа компаний») — учредителя «Салаватнефтехимпроекта», должны заплатить 35,1 млн руб. Кроме того, с четырех ответчиков суммарно взыскали 355 тыс. руб. Тимофей Антипин — бывший совладелец «ГК Отечество», а Александр Половинкин — бывший гендиректор «Салаватнефтехимпроекта».

Как отмечает издание, в 2023 году «Эс Эн Эйч Группа компаний» получила от московского ООО «Евразия Коммерц» (нынешнее ООО «3Д Технологии») заказ оцифровать бумажный архив и создать высокодетальные ЗD-модели основного технологического оборудования объектов ООО «Газпром нефтехим Салават» — «цифрового двойника» предприятия.

«Эс Эн Эйч Группа компаний» передала заказ «Салаватнефтехимпроекту». По контракту с «Евразия Коммерц» материнская структура получила 124,3 млн руб., а дочерней компании заплатила только 80 млн руб. с НДС.

В 2023 году «Салаватнефтехимпроект» подал иск к своим владельцам и топ-менеджерам с требованием о взыскании 68,8 млн руб. убытков. Суд первой инстанции отказал истцу, отметив, что владельцы предприятия имели право выводить прибыль. Суд апелляционной инстанции отменил постановление, указав, что, согласно Гражданскому кодексу России, руководители и члены коллегиальных органов юрлица должны действовать «в интересах представляемого ими лица добросовестно и разумно».

В постановлении указано, что никто из ответчиков аргументированно не пояснил экономическую целесообразность непосредственно для «Салаватнефтехимпроекта» в избрании именно такой схемы договорной связи с «Евразия Коммерц» через «ГК Отечество». При этом, как указывал «Салаватнефтехимпроект», ранее у него имелся прямой договор, заключенный с «Евразия Коммерц» на аналогичный объем работ по цене, «соответствующей рыночным условиям».

ООО «Салаватнефтехимпроект», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в декабре 2010 года, до 2016 года — в форме ПАО. Компания занимается инженерными изысканиями, инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, строительным контролем и авторским надзором, предоставляет технические консультации в этих областях. В 2024 году выручка составила 16,9 млн руб., убыток — 93 млн руб. В начале 2025 года в компании вели процедуру наблюдения.

