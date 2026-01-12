Протесты в Иране продолжают оставаться одной из главных тем, обсуждаемых мировыми медиа. И больше всего эксперты обсуждают возможную реакцию США на события в Иране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Демонстранты возле иранского посольства в Лондоне (11 января 2026 года)

Фото: Isabel Infantes / Reuters Демонстранты возле иранского посольства в Лондоне (11 января 2026 года)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Почему Вашингтон пока не решается нанести удар по Тегерану, несмотря на угрозы Дональда Трампа?

В настоящее время у Соединенных Штатов нет военно-морской авиагруппы на Ближнем Востоке, которая стала бы ключевым инструментом для такой широкомасштабной операции. Ближайшая находится в Южно-Китайском море. Ее развертывание в регионе займет как минимум несколько дней… Наконец, такая атака, по мнению Вашингтона, может оказаться контрпродуктивной. Она может заставить иранцев сплотиться «ради защиты Родины», что позволит иранскому режиму оправдать еще более жестокие репрессии, представив протест как заговор из-за рубежа.

Трамп помогает подтолкнуть теократический режим Ирана к краю пропасти

С момента возникновения так называемой Исламской Республики — точнее, системы исламского халифата — и до сегодняшнего дня, когда режим находится на грани краха, в Иране произошло 18 крупных восстаний против религиозной диктатуры. Все они были жестоко подавлены, а тысячи иранцев были убиты. Однако 19-е восстание, начавшееся 28 декабря, должно стать поворотным моментом… Иранское общество постепенно пришло к выводу, что мир теперь осознает истинную природу исламского терроризма и его пособников. Наступила эра смены режима в Иране. Правление ужасных мулл подходит к концу. Диктатор Тегерана Али Хаменеи, судя по протестным лозунгам,— самая презираемая фигура в иранском обществе.

Старая тактика репрессий сталкивается с новым давлением

После безрассудного и незаконного захвата Николаса Мадуро в Венесуэле угрозы господина Трампа могут заставить руководство страны задуматься. Но в то же время они помогают руководству Ирана лишить легитимности иранских граждан, испытывающих искреннее, глубокое недовольство режимом, и представить их пешками в руках иностранных агрессоров. Успех в Венесуэле, похоже, заставил господина Трампа поверить, что любое иностранное вмешательство принесет легкую победу… Мирные жители Ирана и другие страны региона заплатят за это высокую цену.

На перепутье: о беспорядках в Иране и о восстановлении его взаимодействия с миром

Если США искренне хотят решить иранскую проблему, им следует взаимодействовать с господином Пезешкианом и укреплять его силы, а не угрожать Тегерану от имени Израиля. Иранские правители также должны быть открыты для реформ. Обычно в ответ на любой кризис режим обвиняет в нем внешние силы, но игнорирует существующую реальность. Годы сокращения экономических возможностей и эрозии политических и личных свобод привели к накоплению общественного гнева, который может выплеснуться наружу. Религии и национализма может быть недостаточно в условиях экономического кризиса. Иранское руководство должно инициировать реформы, бороться с коррупцией и возобновить взаимодействие с миром.

Подготовили Алена Миклашевская, Кирилл Сарханянц