Минкультуры Башкирии переназначило руководителей подведомственных театров

Министерство культуры Башкирии подвело итоги конкурсов на замещение постов руководителей подведомственных учреждений — Национального молодежного театра Башкирии имени Мустая Карима, Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури, Салаватского башкирского драматического театра, Уфимского татарского театра «Нур», а также Уфимского училища искусств и Башкирского художественного музея имени Михаила Нестерова.

Руководителем Молодежного театра остался Рафис Мухаммедьянов, возглавляющий учреждение с начала 2019 года. Зиннур Сулейманов должен возглавить Башдрамтеатр, с октября прошлого года он являлся исполняющим обязанности директора.

На посту директора Салаватского башдрама останется Айбулат Кутушев, который руководит театром с весны 2021 года. Не произошло изменений и в руководстве татарского театра «Нур» — победителем конкурса на пост директора стал Фирзат Габидуллин, управляющий театром более пяти лет.

Шамиль Абдраков, ставший директором Уфимского училища (колледжа) искусств осенью 2022 года, тоже останется на посту. Как и бессменный на протяжении 10 лет директор Башкирского художественного музея Айрат Терегулов.

Не состоялись два конкурса — на должность руководителя Сибайского концертно-театрального объединения (с 2021 года исполняющим обязанности директора является Юнир Калимуллин) и Республиканского учебно-методического центра (в ноябре исполняющей обязанности директора стала Елена Камалова).

Идэль Гумеров