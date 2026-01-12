В период новогодних каникул, с 31 декабря по 11 января, Казань приняла 200 тысяч туристов. Этот показатель на 17% превысил результат прошлого года. Об этом в ходе делового понедельника сообщил глава комитета по развитию туризма города Александр Шавлиашвили.

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ В новогодние праздники Казань посетили 200 тысяч туристов

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Траты туристов на отели, рестораны и развлечения составили свыше 1,5 млрд рублей — и это только по операциям держателей карт Сбера из других регионов. Согласно информации ассоциации отельеров Казани, средняя заполняемость гостиниц на праздниках достигала 60%, а 3–4 января поднималась выше 90%.

«Показатель нельзя считать оптимальным для пикового туристического периода», — сказал Александр Шавлиашвили.

По мнению главы комитета, существенное влияние на уровень загрузки оказывает рост сегмента посуточной аренды жилья, который в настоящее время остается вне правового регулирования и перераспределяет часть туристического потока из официального гостиничного сектора.

Влас Северин