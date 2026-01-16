Минералогия понесла большую утрату

Яков Самойлов родился в Одессе в 1870 году. По окончании в 1893 году Новороссийского университета по естественному факультету он начал свою научно-преподавательскую работу в качестве ассистента по кафедре минералогии Московского университета.

В 1906 году он защитил диссертацию на степень доктора минералогии и геогнозии. В 1911 году вместе с передовой частью профессуры профессор Самойлов в виде протеста против режима тогдашнего министра Кассо покинул университет и вновь вступил в него лишь в 1917 году.

Яков Самойлов работал в качестве профессора I МГУ, сельскохозяйственной академии им. Тимирязева, института народного хозяйства, затем основателя и первого директора института по удобрениям, члена коллегии института прикладной минералогии, зав. отделом плавучего морского института, директора научно-исследовательского института I МГУ, члена коллегии НТО ВСНХ, председателя комитета по делам удобрений при президиуме ВСНХ СССР, члена комиссии по изучению естественно-производительных сил (КЕПС) и постоянного работника геологического комитета.

Профессор Самойлов был постоянным членом и докладчиком на всемирных геологических конгрессах в Вене, Стокгольме, Торонто и Брюсселе. Он был известен своими научными трудами далеко за пределами СССР. Перу покойного принадлежит свыше 100 печатных научных работ, переведенных на все европейские языки.

Профессор Самойлов был выдающимся ученым, педагогом, общественным деятелем и организатором в области научного хозяйства.

О смерти профессора Самойлова написали «Известия».

Материал подготовил Алексей Алексеев