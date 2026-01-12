Удмуртия вошла в топ-3 регионов по росту средней зарплаты

За последние пять лет средняя зарплата в Удмуртии увеличилась на 128%, что вывело регион на третье место в России по этому показателю. Это следует из исследования РИА «Новости».

Лидерами по заработной плате стали Татарстан (+134%) и Курганская область (+130%). В целом по стране средняя зарплата выросла на 100% и в октябре 2025 года составила 99,7 тыс. руб. По данным Удмуртстата, в республике средняя зарплата в октябре достигла 80 тыс. руб.

Анастасия Лопатина