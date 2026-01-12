Просрочка по кредитам физлиц в Петербурге выросла на 31,3% за год

Просроченная задолженность физических лиц по кредитам в Санкт-Петербурге на 1 декабря 2025 года составила 61,627 млрд рублей, увеличившись за год на 31,3%, следует из данных Банка России. Доля просроченных платежей в кредитном портфеле банков за этот период выросла с 2,5% до 3,2% при почти неизменном общем объеме кредитного портфеля — 1,908 трлн рублей (+0,7% год к году).

В ипотечном сегменте рост просрочки оказался более существенным: к 1 декабря 2025 года она превысила 9,3 млрд рублей, увеличившись в 2,2 раза по сравнению с той же датой годом ранее. При этом общий ипотечный портфель увеличился на 0,5%, до 1,198 трлн рублей, а доля просроченной задолженности выросла до 0,78% (+0,41 п. п. за год). Объем выдачи ипотечных жилищных кредитов в Петербурге по итогам января—декабря 2025 года составил 201,064 млрд рублей, что на 19,2% меньше, чем годом ранее.

Отдельно по ипотечным жилищным кредитам, выданным под залог прав требования по договорам долевого участия, задолженность в Петербурге за год сократилась с 282,546 млн до 252,558 млн рублей, в Ленинградской области — выросла с 62,784 млн до 64,590 млн рублей Просроченная задолженность по этой категории увеличилась до 938 млн рублей в Петербурге (с 626 млн годом ранее) и до 261 млн рублей в Ленобласти (со 163 млн). В целом по жилищным кредитам просрочка за год выросла в Петербурге на 5 млрд рублей, в Ленобласти — на 2,1 млрд рублей.

Артемий Чулков