Гурманские будни

О, мой Веро!

Бистро на каждый день Avero Mio Bistro открылось на Страстном бульваре — в месте, где городская суета смягчается тенью старых деревьев и архитектурным наследием Москвы. Проект занял двухэтажный особняк целиком: на первом уровне — демократичное бистро с открытой кухней и баром, на втором — ресторан с панорамными окнами, выходящими на бульвар и историческую застройку. Возможно, поэтому у бистро сложился романтичный флер — за столиками часто можно увидеть пары, задумчиво разглядывающие город за окнами. Интерьер решен в современной космополитичной манере: строгие линии, отсутствие визуального шума, пастельная палитра стен и мебели, неброский декор на столах. По вечерам пространство наполняется живой музыкой, что придает месту дополнительный шарм и делает его одинаково уместным как для делового обеда, так и для неспешного ужина.

Название Avero Mio — не маркетинговая фантазия, а результат краеведческих изысканий. Идейный вдохновитель проекта Вера Садовникова рассказывает, что в XIX веке здесь находилась лавка итальянца Маурицио Веро из Болоньи. Москвичи называли ее просто — «у Веро». В лавке продавали итальянскую посуду, ароматные травы, а талисманом заведения был фенхель. Сегодня этот мотив деликатно вписан в интерьер и даже перекочевал на значки на лацканах официантов. Меню формально итальянское, но с отчетливым авторским уклоном от двух шефов — Родиона Садовского и Анатолия Малышева. Это не Италия в чистом виде, а скорее вариации на тему, выполненные в логике современного фьюжена и комфорт-фуда. В закусках — вителло тоннато с телятиной на подушке из сельдерея с соусом тоннато, салат с ростбифом собственного приготовления (мясо готовят по технологии су-вид) и баклажанами под ореховым соусом, паштет из индейки с кисло-сладким чатни из сливы и орехов на брускетте. Хлеб пекут сами — всего один вид, серый, с толстой хрустящей коркой и ароматной мякотью. На нем же подают и закуску из карамелизированного в соевом соусе говяжьего костного мозга.

Тапенада из оливок Паштет из индейки с чатни из сливы Перец рамиро с артишоками Вителло Тоннато Сливочный риет с лососем, треской и фенхелем Брускетта с томатами, страчателлой и песто Брускетта с прошутто и страчателлой Зеленый салат с ореховым соусом Салат с баклажанами, томатами и сыром Фета Пицца Avero Mio Костный мозг с трюфелем на гренках Равиоли с уткой и муссом из пармезана Аранчини с пармой Цукини с фисташками и пармезаном Филе трески с пюре из артишоков Шея бычка с картофельным гратеном Шоколадный бисквит с манго Фисташковый чизкейк с шоколадом

Пиццу готовят в печи на камне. Фирменную Avero Mio предлагают сетом из шести кусочков с разными начинками — от «дьяволы» с острой колбасой до мортаделлы со страчателлой. Тонкое хрустящее тесто подают с чесночным айоли. В горячих закусках — классическое фритто мисто из морепродуктов, также с айоли. В разделе горячего — домашняя паста и равиоли собственного производства: тортеллини с телятиной в демиглясе, слегка усиленном соевым соусом, сибас в соусе из белого вина на подушке из оливок, а также томленый ягненок, дополнительно обжаренный и поданный с пюре из фасоли и огуречным тартаром со специями. На десерт — многослойный фирменный десерт с фенхелем, томленой грушей, сорбетом лимон—юдзу и сливочным бисквитом с ганашем из белого шоколада.

Avero mio Бейзил Лемонграсс Ягодный Мул Рубино Клаб Сприц Фуджи Сакура

Отдельного внимания заслуживает коктейльная карта Мурада Атабаева: авторские интерпретации классики, логично дополняющие гастрономическую концепцию.

Петровка улица, дом 34/1 Ежедневно, с 09:00 до 00:00

Трехмесячник авторских коктейлей

В Москве и Санкт-Петербурге стартовал проект независимого ресторанного гида GreatList — Great Selection List. С 13 декабря по 13 марта можно попробовать авторские коктейли, созданные специально для проекта ведущими мировыми бартендерами.

35 ресторанов и баров представят коктейльные карты, разработанные приглашенными экспертами — участниками международных рейтингов The World’s 50 Best Bars и Top 500 Bars. В числе хедлайнеров: Лоренцо Антинори (Bar Leone, №1 The World’s 50 Best Bars), Инес Де Лос Сантос (CoChinChina, №26), Софокли Кали (Nouvelle Vague, №28) и другие профессионалы, определяющие актуальные тренды барной индустрии. В московский список заведений вошли Salone Pasta Bar, El Pimpi, «Белуга», The Bix Bar, Conservatory Bar, «Московский», «Коробок», Delicatessen, Mr. Lee, Padron, 0.75 Please, Magnum Wine Bar, Stella di Mosca, Anchovy’s Club, Touche, Silencio, Sage, Carlton Bar & Lounge и другие. В Санкт-Петербурге к проекту присоединились Salone Pasta Bar, «Медведь», Atelier tapas&bar, Kuznya House, Percorso, «Кабаре ШУМ», Giallo и еще ряд знаковых адресов.

Coco Cilantro Lima Angelo Immorlano Wakamomo Passiflora El Jardin Riccardo Rossi negroni mediterraneo Irish Breakfast Kaapi Time Sidecar Cucumber Chic White Coffee Fizz (C)loud and Clear

Все участники были отобраны из международного гида GreatList, основанного Александром Сысоевым. Рейтинг формируется командой независимых анонимных экспертов, что принципиально для философии проекта. Great Selection List задуман как возможность попробовать редкие вкусовые сочетания и новые интерпретации классики в привычных локациях.

Ольга Карпова