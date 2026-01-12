ОПОРА РОССИИ в Саратове приглашает предпринимателей обсудить экспертный прогноз на 2026 год

Мероприятие пройдет в формате бизнес-завтрака 15 января

Его участников ждет комплексный экспертный прогноз на 2026 год от признанного профессионала, директора Института психолого-экономических исследований А.Н. Неверова.

«Приходите, будет интересно. Нас ждет максимально информативный рассказ о том, что нас ждёт в экономике и бизнесе в новом году», - призывают организаторы мероприятия.

О чём пойдёт речь в прогнозе:

1. Динамика экономических ожиданий в России: главные риски 2026 года и макроэкономическая политика

2. Глобальное, федеральное, региональное в качестве общих векторов развития ситуации для МСП

3. Ключевые документы Правительства России, действия Трампа и др. ориентиры для разработки собственной стратегии в 2026 году и многое другое.

Место проведения мероприятия: Пространство Маяк, Гастродвор, 3-й этаж

Начало мероприятия: 10:00.

Необходима регистрация

Спикер: Александр Николаевич Неверов, директор независимого Института психолого-экономических исследований, входящего в Топ-50 ведущих центров в мире в своей сфере.

Федеральный эксперт в научно-технической сфере, один из ведущих технологов в области предиктивной аналитики и поведенческой экономики.

