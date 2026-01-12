В Башкирии в новогодние выходные на улицах работали 1,4 тысячи единиц техники

С 30 декабря 2025 года по 11 января этого года в уборке населенных пунктов Башкирии участвовали 1,42 тыс. единиц техники, 2,29 тыс. дворников, сообщила министр ЖКХ республики Ирина Голованова на оперативном совещании в правительстве региона. За праздничные дни вывезли 224 тыс. куб. м снега, использовали 32 тыс. тонн противогололедных материалов, отметила она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Глава Башкирии Радий Хабиров сказал, что ЦУР предоставил ему справку об обращениях: «Понятно, что и снегопады были, слава Богу, не такие, как в Москве, обильные, но тем не менее были. Достаточно большое количество обращений. Не могу сказать, что с ростом, даже снизилось определенное количество».

По его словам, основное количество обращений поступило от жителей Уфы, Стерлитамака, Белебеевского района, Нефтекамска. Радий Хабиров отметил, что основная нагрузка идет на Уфу, и «Уфа чувствительно к этому относится». «Заходите во дворы и дочищайте»,— поручил глава республики первому заместителю главы администрации города Сергею Кожевникову.

Майя Иванова